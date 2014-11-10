Чиновники Криму пропонують обкладати гральний бізнес за максимальною податковою ставкою

Відповідний законопроект про оподаткування грального бізнесу в понеділок 10 листопада був рекомендований комітетом «Держради» Криму з економічної, бюджетно-фінансової і податкової політики, - передає Крим. Реалії, з посиланням на сайт Кримінформ.

«Згідно з інформацією податкових органів, в даний час на території Республіки Крим здійснюють свою діяльність вже 6 букмекерських контор, які отримали ліцензії на даний вид діяльності у федеральній податковій службі на 18 адрес. У разі відсутності встановлених ставок, за податковим кодексом будуть діяти мінімальні ставки. Тому ми пропонуємо встановити на цей вид бізнесу максимальні податкові ставки, з прессингового центру - 125 тис. рублів на місяць, і з пункту прийому ставок 7 тис. рублів», - повідомила перший заступник міністра» фінансів Криму Ірина Ківіко.

Вона також зазначила, що прийняття документа вже з 1 січня дозволить обкладати податком гральний бізнес.

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«Всі суб'єкти господарювання зайшли в Крим з Московської області і звикли до високих ставок оподаткування. Тому, прийнявши закон, ми вже з 1 січня зможе обкладати їх податком за високою, а не за мінімальною ставкою», - повідомила Ківіко.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали це голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.