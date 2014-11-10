ЦВК оголосила офіційні результати виборів за партійними списками
Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати позачергових парламентських виборів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Як передає кореспондент УНІАН, голова ЦВК Михайло Охендовський на початку засідання, оголосив, які партії подолали 5% бар'єр та яку кількість мандатів отримають у парламенті.
Відповідно до протоколу ЦВК про встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, до парламенту проходить 6 політичних партій:
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"Народний Фронт" - 22,14% голосів виборців (64 депутатських мандати),
"Блок Петра Порошенка" - 21,81% голосів виборців (63 депутатські мандати),
"Об'єднання "Самопоміч" - 10,97% голосів виборців (32 депутатські мандати),
"Опозиційний блок" - 9,43% голосів виборців (27 депутатські мандати),
Радикальна Партія Олега Ляшка - 7,44% голосів виборців (22 депутатські мандати),
"Батьківщина" - 5,68% голосів виборців (17 депутатських мандатів).