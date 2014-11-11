Охендовський хотів отримати $ 1 млн хабара за "правильний" підрахунок – свідок

Сьогодні спливає термін, відведений Конституцією ЦВК на підбиття остаточних підсумків виборів. Водночас ситуація на проблемних округах залишається невизначеною, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Погіршує стан справ скандал навколо очільника Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського. ТСН з достовірних джерел стало відомо, що нещодавно при свідках керівник ЦВК вимагав винагороду за встановлення потрібних результатів у проблемних округах.

Показовою є ситуація в 59-му окрузі, де за перемогу змагаються два кандидати – замкомбата батальйону "Дніпро" Валентин Манько та колишній регіонал Сергій Сажко, що свого часу агітував за "ДНР". За підрахунками однієї і тієї ж комісії з різницею в 7 днів були озвучені абсолютно різні результати. Наприклад, у протоколі, датованому 30.10.14, кількість недійсних бюлетенів складає близько 2 тисяч. На підрахунку вже від 7 листопада їхня кількість вдвічі більша.

Далі більше – кількість голосів відданих за кандидата Валентина Манька з 30 жовтня чомусь зменшилася майже вдвічі: з 11,5 тис. до 6,5 тисяч. При цьому кількість голосів за кандидата Сергія Сажка залишилася майже незмінною. Не змінились цифри і в інших кандидатів. У протоколі ОВК таку математику пояснили оцінкою "останніх" протоколів – терміном, якого у виборчому законодавстві навіть не існує.

"Остаточний" підрахунок відбувався у присутності озброєних людей в окружкомі. Вони не давали працювати ні спостерігачам, ні членам комісій, ні пресі. А деяких членів виборчкомів невідомі просто зачинили, аби вони "не заважали".

ТСН вдалося дізнатися, що може стояти за такою подвійною математикою на 59-ому окрузі і появою озброєних людей. Після сюжету у ТСН-Тиждень про причетність Охендовського до отримання хабарів за "правильний" підрахунок голосів, до ТСН звернувся один із свідків таких розмов.

"Я був свідком зустрічі, на котрій Михайло Охендовський за вирішення питань по проблемних округах просив хабар у розмірі одного мільйона доларів", - розповів він.

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Зі зрозумілих причин свідок тих подій не поспішає показувати своє обличчя. Однак сподівається, що ця інформація зацікавить правоохоронців.

За законом про люстрацію, Охендовський мав би позбутися свого місця, оскільки тривалий час працював при Януковичі. Однак саме до очищення ЦВК справа поки не дійшла, кажуть у Міністерстві юстиції.

Показово, що за спізнілу люстрацію українці можуть поплатитися відсутністю чесного волевиявлення на окремих округах.

Так, на 52-му уже скаржаться на діяльність ЦВК та її глави. Мовляв, в комісії зробили все, аби переміг колишній регіонал Ігорь Шкіря. Кандидат у депутати по цьому округу Юрій Ломоносов твердить – Шкіря не тільки не гребував підкупом виборців, а й хвалився про це у місцевій пресі. Ломоносов скаржився на це до ЦВК, але відповідь йому відправили до окупованої сепаратистами Макіївки.

У Центрвиборчкомі також "не помітили" раптову зміну членів комісій перед виборами та фальсифікації у день голосування. Ломоносов разом з іншими кандидатами по 52 округу вимагає тепер у генпрокуратури розслідувати дії ЦВК.

ТСН готова надати слово для пояснень голові ЦВК щодо висунутих на його адресу звинувачень, які ставлять під сумнів чесний та прозорий перебіг виборів.

З ким гуляє і відпочиває глава ЦВК Охендовський

Глава ЦВК Михайло Охендовський раніше неодноразово був помічений в тісному спілкуванні з екс-регіоналом, а нині одним з лідерів так званого "Опозиційного блоку" Олександром Вілкулом.

Також Охендовський не проти тісно поспілкуватися з нардепом Андрієм Павелком, який керував кампанією БПП в Дніпропетровській і Запорізькій областях та бютівцем Олександром Рябекою.