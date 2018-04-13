Міжнародна спільнота розчарована темпом реформ в Україні - міністр оборони Литви

Він заявив, що не можна ігнорувати загрози, які пов'язані з необхідністю проведення реформ в Україні.

Міністр національної оборони Литовської Республіки Раймондас Каробліс заявляє, що у міжнародній спільноті зростає розчарування темпом здійснення реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії "Україна та союзники: спільні дії в умовах нестабільності" в рамках 11-го Київського безпекового форуму.

"Росія переслідує мету, щоб зберігати Україну у своїй сфері впливу, відмовити українців від європейського і євроатлантичного шляху, підірвати українську державу як із середини, так і ззовні, але наразі Росія не досягла успіху", - наголосив Каробліс.

"Український народ показав дивовижну стійкість одночасно як на лінії фронту, так і у більш ширшому значені, як нація, яка любить свободу. Однак, ми не можемо ігнорувати поточні загрози, і багато з цих загроз не пов'язані з Росією", - заявив Каробліс.

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"У першу чергу, існує все більшою мірою розчарування в Україні серед міжнародної спільноти щодо темпів у здійсненні реформ, а також у рівні боротьби з корупцією", - заявив він.

Він заявив, що здійснення структурних реформ та боротьба з корупцією є критичними для успіху України як країни, яка хоче інтегруватися у європейські та євроатлантичні структури.

"Говорячи як міністр національної оборони я би хотів підкреслити важливість побудови спроможних Збройних сил. На жаль, для України, ви маєте здійснювати реформи та розвивати воєнний потенціал в умовах невизначеності та в умовах війни... Більше того, Україна сплачує велику ціну за нехтування своїми Збройними силами у минулому, у минулих роках", - заявив Каробліс.