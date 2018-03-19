Могеріні про реформи в Україні: ми хотіли б бачити більше рішучості

Високий представник ЄС наголошує, що ці реформи потрібні не Євросоюзу, а українським громадянам.

Високий представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні говорить, що в ЄС визнають факт проведення в Україні ряду реформ, але очікують більшої рішучості у продовженні роботи, особливо у сфері боротьби з корупцією.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції після завершення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, на якому обговорювалося українське питання.

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«Ми обговорили нашу підтримку процесу реформ в Україні. Ми визнаємо, що було ухвалено декілька реформ, особливо наприкінці минулого року, які були дуже доречними. Це реформа в енергетичному секторі, пенсійна реформа, декілька інших. Але є також інші сфери, де робота була зроблена, але ми хотіли б бачити більше рішучості», - сказала Могеріні.

При цьому вона зауважила, що в ЄС «також відомо, що заохочувати до проведення реформ – це одна справа, проводити реформи – інша».

«Це ще більш складно, особливо в країні, яка має конфлікт на своїй території та вступає у виборчий етап. Нам це дуже добре відомо, але ми висловили, і я це зробила особисто дуже відкрито – очікування президенту та прем’єр-міністру України, що особливо повинна продовжуватися антикорупційна робота із заснуванням Вищого антикорупційного суду, зі скасуванням необхідності для антикорупційних активістів заповнювати електронні декларації», - деталізувала вона.

За словами Могеріні, також є «інші кроки, які, як ми бачимо, необхідні, щоби консолідувати реформи, які потрібні не ЄС, але українським громадянам». «Це також є інвестиціями в українську стійкість по відношенню до конфлікту на сході», - наголосила високий представник.