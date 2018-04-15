Окупація частини України є проблемою у відносинах з Росією кожної демократичної країни - Дуда

Агресія Росії проти України заважає її діалогу з іншими країнами, стверджує Дуда.

Діалог із Росією ускладнений через те, що вона є агресором в Україні. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи ситуацію в Сирії.

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«Завжди існує шанс на діалог, якщо хтось, по-перше, хоче діалогу, а по-друге – не створює небезпечної ситуації, не є агресором. Росія, на жаль, окупує Крим, де-факто, окупує частину України, і це є сьогодні проблемою у відносинах з Росією кожної демократичної країни, яка чесно дивиться на світ, що нас оточує, і хоче безпеки», – сказав Дуда, передає Польське радіо.

Як повідомляв УНІАН, експерт попередив Україну про помсту Путіна після ударів по Сирії.