Окупація частини України є проблемою у відносинах з Росією кожної демократичної країни - Дуда

04:42, 15 квітня 2018
Політика
1008
Ілюстрація / REUTERS

Читайте такожКремль загнав себе у стратегічний глухий кут і стає небезпечним як ніколи – російський журналіст

«Завжди існує шанс на діалог, якщо хтось, по-перше, хоче діалогу, а по-друге – не створює небезпечної ситуації, не є агресором. Росія, на жаль, окупує Крим, де-факто, окупує частину України, і це є сьогодні проблемою у відносинах з Росією кожної демократичної країни, яка чесно дивиться на світ, що нас оточує, і хоче безпеки», – сказав Дуда, передає Польське радіо.

Як повідомляв УНІАН, експерт попередив Україну про помсту Путіна після ударів по Сирії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#окупація