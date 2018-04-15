В окупованому Криму розповіли про відпочинок дітей Асада

Директор "Артека" зазначив, що в таборі можна відпочивати лише одну зміну в рік і для дітей сирійського диктатора винятків не робили.

Троє дітей президента Сирії Башара Асада - сини Карім і Хафез і дочка Зейн — відпочивали в дитячому центрі "Артек" в анексованому Криму.

Цю інформацію підтвердив директор "Артека" Олексій Каспржак, передає "Говорить Москва".

"Так, вони відпочивали. Вони відпочивали як звичайні діти. Діти з таким прізвищем у нас були. Хто їх тато, я не знав", - сказав директор табору.

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Він зазначив, що в таборі можна відпочивати лише одну зміну в рік і для дітей сирійського диктатора винятків не робили. Розмовляли діти англійською та арабською мовами.

"По-моєму, їм сподобалося. Вони досить спортивні діти, якщо я правильно пам'ятаю", - зазначив Каспржак.

Нагадаємо, про відпочинок дітей Башара Асада в "Артеку" розповів депутат Держдуми Росії Дмитро Саблін.