На Полтавщині звільнились вісім чиновників-"свободівців"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бугайчук повідомив сьогодні на прес-конференції в Полтаві.

За його словами, ВО "Свобода" заявила про складення повноважень членів уряду та голів державних адміністрацій, а Бугайчук та інші є членами цієї партії.

"ВО "Свобода" заявила про складення повноважень націоналістами-членами Кабінету Міністрів України, головами обласних і районних державних адміністрацій у зв'язку з оголошенням результатів позачергових парламентських виборів та формуванням нової коаліції.

Читайте такожМажоритарники від "Свободи" і "Правого сектора" хочуть створити групу в РадіВважаємо, що після завершення позачергових парламентських виборів уся відповідальність за політичну та соціально-економічну ситуацію в державі лягає на учасників майбутньої парламентської коаліції. Застерігаємо їх від зради ідеям Революції гідності задля задоволення власних, а не державних, інтересів. Вимагаємо практичної реалізації "Програми захисту українців", яка стала основою вимог Революції гідності. Підкоряючись партійній дисципліні я написав заяву про відставку», - заявив Бугайчук.

Як повідомляв УНІАН, Бугайчука було призначено губернатором 2 березня 2014 р. виконуючим обов'язки президента України Олександром Турчиновим.