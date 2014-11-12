Грузинський політолог: в України є ресурси для відбиття агресії РФ

Таку думку висловив грузинський політолог Гела Васадзе в інтерв'ю ТСН.uа. "Цей варіант більш ніж можливий. Як тільки були підписані мінські домовленості, майже всі експерти, в тому числі грузинські, які знають історію своєї власної країни, говорили про те, що Росіяобов'язково продовжить агресію проти України. І там буде програма-мінімум - вийти на адміністративні межі Донецької і Луганської областей, щоб юридично оформити ось ці, з дозволу сказати, територіальні утворення, а програма-максимум - пробити коридор до Криму", - сказав Гела Васадзе.

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Грузинський політолог підкреслив, що Україна здатна зупинити агресію президента РФ Володимира Путіна, однак для цього потрібен цілий комплекс заходів.

"Насамперед рішучість України і українського народу до опору. Якщо б український народ постійно не виявляв би цієї рішучості, путінський ставленик давно б сидів уже в Києві в президентському палаці. Це ми повинні добре розуміти. Рівно так само, як якщо б грузинська армія не чинила опір у 2008 році путінській агресії, російські танки були б в Тбілісі. І ось це головний, основний компонент. Але треба добре розуміти ще одну річ, що цей пункт складається з декількох компонентів: це рішучість армії, і готовність до опору", - заявив Гела Васадзе.

Він підкреслив, що не дивлячись на песимістичні дані про невирішене питання з забезпеченням української армії і поганою координацією між добровольчими батальйонами, Нацгвардією і регулярною армією, в України є ресурси, щоб ефективно відбити агресію.