Силам АТО необхідно готуватися до бойових дій на Донбасі - міністр оборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони Степан Полторак на засіданні уряду.

"Ситуація в зоні проведення АТО складна, але стабільна. Ми спостерігаємо і знаємо про нарощування зусиль з боку терористичних угруповань, також з боку РФ. Але ми чітко відслідковуємо пересування, ми знаємо місце їх знаходження, і, звичайно, що очікуємо непередбачуваних з їх боку дій", - сказав він.

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Глава Міноборони зазначив, що вважає основним завданням у цій ситуації необхідність "готуватися до ведення бойових дій".

В цьому контексті, запевнив міністр, ведеться ретельна підготовка сил АТО.

«Ми цим питанням займаємось, ми готуємо резерви. Планова і достатньо величезна робота проведена щодо створення першого рубежу оборони. Велика робота проходить по другому. Ми проводимо передислокацію Збройних сил відповідно до наших можливостей реагування на непередбачувані дії озброєних формувань, які знаходяться на непідконтрольних нам територіях», - сказав Полторак.

«Ми готові відповідно реагувати на зміни обстановки», - підкреслив він.