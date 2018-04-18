Силою не братимуть: суд заборонив примушувати Савченко здати зразки слини

Напередодні Савченко пройшла допит за допомогою поліграфа.

Шевченківський районний суд міста Києва залишив без задоволення клопотання Служби безпеки України щодо примусового відбирання біологічних зразків у народного депутата України Надії Савченко.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суду в рамках розслідування кримінального провадження за підозрою Савченко у державній зраді оголосила слідчий суддя Ольга Юзькова.

Згідно з рішенням, ухвала оскарженню не підлягає. Суддя зачитала лише резолютивну частину, але частково пояснила мотивацію. Зокрема, за її словами, у клопотанні відсутня інформація щодо того, які саме біологічні зразки хочуть відібрати слідчі у Савченко.

Нагадаємо, сьогодні Нардеп висловилася рішуче проти примусового забору її біологічних зразків.

"Спробуєте мене чіпати, то буду писати заяву і вважати це тортурами",- заявила Савченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 квітня, Шевченківський райсуд Києва розглядає клопотання Служби безпеки України про примусове відбирання біологічних зразків у народного депутата України Надії Савченко в рамках розслідування у кримінальному провадженні за підозрою її у державній зраді.

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Довідка. Народний депутат України Надія Савченко та керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

13 квітня Савченко проходила експертизу на поліграфі. Цього ж дня її сестра Віра повідомила, що поліграфологи не змогли повноцінно провести експертизу з депутатом через її голодування.

17 квітня адвокат Олег Соловей повідомив, що Савченко пройшла допит за допомогою поліграфа. Він зазначив, що допит відбувся не в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз (КНДІСЕ), як було заплановано раніше, а в Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.

Адвокат додав, що не може повідомити, які саме питання ставили Савченко, оскільки вони становлять таємницю слідства.