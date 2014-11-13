РНБО звинувачує російські ЗМІ в авторстві фейку про "Білу вдову", що нібито воювала у складі "Айдару"

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

“Це чергова вигадка російських ЗМІ на кшталт “розп'ятого хлопчика”, подібних ми вже бачили багато. Нічого спільного з реальністю ця інформація не має. Це фейк вигаданий спеціально для американської та британської аудиторії, оскільки тема “Білої вдови” для них є дражливою”, - сказав Лисенко.

Він зазначив, що особу Лютвейт обрано для дискредитації українських військ, тому що у Британії та США болісно сприймуть звістку про начебто її участь у боях на боці України. “Ця особа причетна до загибелі багатьох людей, зокрема підозрюють в нападі на торговельний центр у столиці Кенії Найробі. Її чоловік влаштував теракт у метро Лондона в 2005 році. Таким чином російські ЗМІ намагаються спекулювати на горі людей. Це цинічна брехня, і ми раді, що все більше людей на заході вчаться впізнавати та викривати російську пропаганду”, - зазначив Лисенко.

У свою чергу, як зазначив речник РНБО, командир батальйону “Айдар”Сергій Мельничук також назвав маячнею відомості про начебто участь “Білої вдови” у складі його підрозділу. “Ще трохи і росіяни договоряться до того, що у складі “Айдару” воює Усама бен Ладен”, - зазначив Мельничук.

Читайте такожРосіяни вірять, що Україна та США ведуть інформаційну війну проти Москви - опитуванняЯк відомо, російські ЗМІ розмістили повідомлення про те, що на сході України у складі добровольчого батальйону «Айдар» воювала та була «ліквідована» російським снайпером «міжнародна терористка» громадянка Великої Британії Саманта Лютвейт.

Також російські ЗМІ розтиражували інформацію про нібито обіцянку українських спецслужб надати 1 млн дол за голову снайпера, що «вбив» «Білу Вдову».