У Порошенка запевняють, що не обговорювали з Яценюком кадрові питання

Про це сказав народний депутат Юрій Стець, повідомляє INSIDER.

"БПП озвучив свою позицію, що кандидатура на посаду прем’єр-міністра не обговорюється, бо ми розуміємо, що це прерогатива наших друзів, партнерів, побратимів", - сказав Стець.

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Він нагадав, що вже неодноразово озвучувалося, що квотного принципу не буде, а відбиратимуть кандидатів "за фаховістю і професійністю".

"Тому Блок Порошенка при обговоренні кандидатур не називав", - додав Стець.