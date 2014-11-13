У Порошенка запевняють, що не обговорювали з Яценюком кадрові питання
18:25, 13 листопада 2014Політика
0 0
В Блоці Петра Порошенка заперечують, що називали конкретні прізвища на переговорах з прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком та спікером Олександром Турчиновим.
У БПП кажуть, що на переговорах питання кандидатур не піднімалося / УНІАН
Про це сказав народний депутат Юрій Стець, повідомляє INSIDER.
"БПП озвучив свою позицію, що кандидатура на посаду прем’єр-міністра не обговорюється, бо ми розуміємо, що це прерогатива наших друзів, партнерів, побратимів", - сказав Стець.
Читайте такожНа переговорах по коаліції прозвучала ідея ліквідувати Конституційний суд
Він нагадав, що вже неодноразово озвучувалося, що квотного принципу не буде, а відбиратимуть кандидатів "за фаховістю і професійністю".
"Тому Блок Порошенка при обговоренні кандидатур не називав", - додав Стець.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter