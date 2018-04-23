"Україна має взяти на озброєння": депутат розповіла, як Грузія зміцнює оборону

Грузія спрямовує значні кошти на модернізацію та переоснащення сектору оборони, а також впровадження прогресивної системи логістики.

Напередодні 100-річчя незалежності Грузії в Батумі розпочався 97 Роуз-Рот семінар ПА НАТО.

Про це народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», голова постійної парламентської делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз повідомила у Facebook.

"Історично Батумі був останнім форпостом незалежної демократичної Грузії перед тим, як Червона армія окупувала цю землю. Сьогодні і Грузія, і Україна продовжують боротьбу за свій суверенитет проти армії правонаступниці СРСР - Росії. Продовжують рух реформ на шляху євроатлантичної інтеграції", - написала вона.

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Фріз підкреслює, що в ході семінару міністр оборони Грузії Леван Ізорія озвучив декілька важливих тез, які Україна має взяти на озброєння.

Зокрема про те, що Грузія з цього року спрямовує не 2% ВВП на оборону, а 7%. Головні напрямки використання - модернізація та переоснащення сектору оборони, а також впровадження прогресивної системи логістики.

Крім того, в Грузії розпочали роботу з парламентом в рамках демократичного контроля над підготовкою нової концепції з формування резерву, а також створили спільно з Альяносом Центр передової підготовки експертів. Також грузинська влада працює над впровадження окремого спецпредмету в школах та ВНЗ про НАТО, наголошує Фріз.

Також, як повідомила народний депутат, участь в семінарі у якості експерта бере президент Грузіі Георгій Маргвелашвілі.

"Це той випадок, коли всі заходи ПА НАТО мають максимальну підтримку всіх гілок влади, на всіх щаблях", - коментує Фріз.

Довідка. Програма партнерства та співробітництва Роуз-Рот призначена, щоб надавати допомогу країнам, що переживають важкі політичні та економічні реформи. Програма була спочатку розроблена для підтримки Центрально- та Східно-європейських країни, але згодом зосередилась головним чином на Балканах та Південному Кавказі.

У рамках цієї програми, щороку проводяться 2-3 семінари. Вони організовуються в країнах, що не входять в НАТО в партнерстві з парламентом приймаючої країни. Ці події, на яких присутні члени парламенту від членів і партнерів, а також незалежні експерти, зосереджують увагу на питаннях регіональної та місцевої безпеки. Поряд з додатковими навчальними програмами для співробітників парламенту і членів парламенту, ці події підіймають такі питання, як ефективний парламентський контроль оборони та військових.