Росія цілеспрямовано намагається зруйнувати мінські домовленості – Чалий

Про це він сказав в інтерв'ю 5 каналу в четвер ввечері, пише Українська правда.

"Ми вважаємо, що відбувається цілеспрямована спроба зруйнувати мінські домовленості", - сказав він.

"Україна стоїть на тому, що ми вважаємо, що ми маємо їх (домовленості) виконувати. Але що таке припинення вогню у таких умовах, коли стріляють тільки у тебе? Тоді наші збройні сили можуть відповідати. Це нормально. Вони самі не атакують, але відповідати вони мають", - додав Чалий.

Він зазначив, що Україна все ще сподівається, що "рух російський в наш бік зупиниться". "Він має зупинитися, якщо ні, то тоді буде зовсім інший сценарій", - сказав заступник глави президентської адміністрації.

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За його словами, світ хоче уникнути повномасштабної війни в центрі Європи, тому намагається стримати Росію за допомогою санкцій.

Водночас Чалий вважає, що не варто очікувати, що під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 17 листопада, "відбудеться якийсь прорив" щодо введення додаткових санкцій щодо РФ.

"Я думаю, що там будуть якісь персональні санкції, але економічних ми поки не бачимо, щоб там був якийсь подальший пакет", - сказав він, зазначивши, що все може змінитися в залежності від подальшого розвитку подій.