Патріарх автокефальної православної церкви обиратиметься в Україні - Порошенко

Президент наголошує, що українська православна церква є "матір'ю" для російської церкви.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що в разі надання Вселенським патріархом Варфоломієм томосу про автокефалію православної церкви в Україні глава такої церкви обиратиметься в Україні.

Про це Порошенко з посиланням на домовленість із Вселенським патріархом сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Порошенко наголосив, що справа українців - обирати патріарха автокефальної православної церкви. «Держава не буде визначати, хто буде патріархом нової церкви, бо це не державна справа. Не буде ніякого «указуючого перста»: підтриймате цього або не підтримайте цього», - заявив він.

«Якщо ми не сприймаємо, щоб затверджували українського керівника церкви, церковного ієрарха у Москві. Це також є чіткою домовленістю зі Вселенським патріархом, що патріарх української церкви буде обиратися в Україні», - підкреслив Порошенко.

За словами президента, «функцію і роль матері-церкви буде виконувати Константинопольський патріархат». Він наголосив, що це важливо з точки зору історичної справедливості. «Ми просто повертаємось до історичної справедливості», - cказав Порошенко і нагадав, що найближчим часом святкуватиметься 1030-річчя Хрещення України-Русі.

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«Тоді, я хочу наголосити, ще не було ніякої російської православної церкви. Якщо Константинопольська церква є матір'ю-церквою для України, то українська церква є матір'ю-церквою для Росії. Бо звідси пішла вона, а не навпаки. І не може матір просити незалежність від доньки», - заявив президент.

Глава держави зауважив, що важливо «не занурюватися в церковні дискусії». «За історичною, духовною і державною справедливістю Україна виборола і заслужила право мати українську помісну церкву», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

22 квітня Вселенський Патріархат почав процедуру надання автокефалії Українській православній церкві.