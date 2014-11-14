В ЄС заявили, що не готові визнати присутність військ РФ на Донбасі через брак інформації

Про це сьогодні у коментарі УНІАН сказав високопосадовий європейський дипломат, відповідаючи на запитання, чому ЄС не визнає, на відміну від НАТО, присутність на українській території російських військ.

"Тому що ми, можливо, молода організація, яка ще не має всього необхідного. Ми хочемо надати інформацію, яка перевірена необхідним чином", - сказав він.

Дипломат зауважив, що в ЄС "дуже добре відомо, що говорять наші колеги, наприклад, НАТО". "Ми знаходимося з ними у постійному контакті, а також у контакті з державами-членами. Ми сподіваємося, що до понеділка зможемо надати верховному представнику та міністрам інформацію, яка буде якомога точною", - підкреслив він.

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Разом з тим європейський дипломат зазначив, що в ЄС бачать нарощування "військового обладнання та колони, які просуваються у східну Україну".

"В цьому немає жодного сумніву. На цьому етапі ми можемо говорити про збільшення військового руху. Ми також є свідками збільшення обстрілів в Донецьку та Донецькому аеропорту та інших трьох містах. Якщо порівнювати із ситуацією, яка була три місяці тому, враження таке, що ми просуваємося у напрямку ескалації", - сказав дипломат.

Він також зауважив, що "дуже важко сказати, що це означає у кінцевому підсумку". "За цією ситуацією потрібно спостерігати дуже пильно. Ви бачили заяви багатьох лідерів, міністрів закордонних справ з різних країн-членів ЄС, що вони дуже занепокоєні розвитком подій", - додав високопосадовий європейський дипломат.