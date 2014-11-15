ГПУ заарештувала майже 35 мільярдів гривень Януковича і Ко - Ярема

Генпрокуратура відкрила понад 30 кримінальних проваджень стосовно екс-президента Віктора Януковича та його "команди". Їм всім також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, та оголошено розшук.

Про це у своїй статті "Список справедливості" для ZN.UA пише генпрокурор України Віталій Ярема, зазначаючи, що на першому місці в списку - розслідування фактів масштабного розкрадання бюджетних коштів.

"З метою відшкодування завданих державі збитків, у ході досудового розслідування в Україні накладені арешти на банківські вклади, цінні папери та інші активи на загальну суму понад 6,2 млрд грн та 1,8 млрд доларів (близько 35 млрд гривень - ред), а також на рухоме і нерухоме майно колишніх високопосадовців", - зазначає він.

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Крім того, за його словами, за ініціативою Генеральної прокуратури, рішенням Ради ЄС застосовані обмежувальні санкції щодо 22 колишніх українських високопоставлених чиновників і пов'язаних з ними осіб. Аналогічні санкції застосовані урядами США, Канади та Швейцарської конфедерації. На банківських рахунках у Швейцарії, Латвії, Ліхтенштейні арештовані кошти колишніх високопосадовців осіб.

Ярема також зазначив, що у серпні Генпрокуратура підписала угоду про співпрацю з Міжнародним центром із повернення активів Базельського інституту управління, який є провідною неурядовою організацією в питаннях розслідування справ, пов'язаних із корупцією та відмиванням коштів.