Проведення засідання комісії Україна-НАТО залежить від Києва - Угорщина

Глава МЗС Угорщини заявляє, що чітко дав це зрозуміти генеральному секретарю Альянсу.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляє, що бути чи не бути засіданню Комісії Україна - НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу в липні, залежить від України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сійярто сказав українським журналістам на полях зустрічі міністрів закордонних справ кран-членів НАТО сьогодні в Брюсселі.

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«Ми про це консультувалися. Я чітко дав зрозуміти генеральному секретарю НАТО, що чи буде засідання Комісії Україна - НАТО на саміті, залежить тільки від України», - заявив Сійярто, коментуючи вчорашню зустріч з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Він знову повторив тезу стосовно того, що українська влада порушує права угорців, зокрема, законом про освіту.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Угорщина втретє заблокувала проведення Комісії Україна-НАТО на міністерському рівні.

Раніше, у березні, Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО. Зокрема, він зазначив, що Угорщина заблокує проведення комісії Україна-НАТО на міністерському рівні в квітні, а також у липні.