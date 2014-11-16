З МВС з квітня звільнено понад 20 тисяч міліціонерів
22:27, 16 листопада 2014Політика
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За період з квітня 2014 року з Міністерства внутрішніх справ звільнено понад 20 тисяч міліціонерів.
З МВС з квітня звільнено понад 20 тисяч міліціонерів
Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк, говорячи про реформу МВС, анонсовану у відомстві, повідомляє Українська правда.
"За період з квітня місяця з Міністерства внутрішніх справ звільнено понад 20 тисяч міліціонерів. З них понад 4 тисячі - ті, хто порушив присягу і не відповідають "канонам" працівника правоохоронних органів", - зазначив Шкіряк.
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"Ми налаштовані на зміну роботи міністерства. Думаю, до 2017 року зміни у МВС (внаслідок реформи) будуть вже відчутні", - додав він.
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