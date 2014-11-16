З МВС з квітня звільнено понад 20 тисяч міліціонерів

Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк, говорячи про реформу МВС, анонсовану у відомстві, повідомляє Українська правда.

"За період з квітня місяця з Міністерства внутрішніх справ звільнено понад 20 тисяч міліціонерів. З них понад 4 тисячі - ті, хто порушив присягу і не відповідають "канонам" працівника правоохоронних органів", - зазначив Шкіряк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖЗ міліції Донецької області звільнили тисячі зрадників

"Ми налаштовані на зміну роботи міністерства. Думаю, до 2017 року зміни у МВС (внаслідок реформи) будуть вже відчутні", - додав він.