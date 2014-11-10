З міліції Донецької області звільнили тисячі зрадників
01:36, 10 листопада 2014Суспільство
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В міліції Донецької області виявлено значну кількість співробітників-зрадників.
З міліції Донецької області звільнили тисячі зрадників
Про це в ході прес-конференції заявив новопризначений начальник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін, повідомляють Новости Донбасса.
При цьому новий глава облуправління МВС зміг назвати точну цифру.
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"Звільнено значну кількість співробітників міліції: з 14-15 тисяч залишилося 6 800. Є деякий некомплект", - зазначив Аброськін.
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