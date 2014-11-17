Російські солдати на Донбасі маскуються під козаків - Тимчук

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«В районі н.п. Трьохізбенка і Слов'яносербськ сконцентровані формування А. Мозгового, перед якими стоїть завдання відтіснити українські війська на північний захід від р.Сіверський Донець. В даній смузі зафіксовано значну кількість бронетехніки (до 30 одиниць, з них до 15 - танки Т-64 і Т-72). Артилерійською підтримкою їхніх дій також займається підрозділ армії РФ (спеціальна артгруппа). Загальна кількість артилерії - до 30 одиниць, з них до 10 од. - РСЗВ», - повідомляє ІС.

Крім того, підтримку бойовикам надають підрозділи регулярної армії РФ, закамуфльовані "під козацтво".

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У той же час, керівництво «ЛНР» висловлює претензії керівництву так званих «козацьких формувань», що діють на півдні Луганської області.

«Не дивлячись на те, що керівництво «козаків» раніше неодноразово висловлювалось про готовність об'єднати зусилля і виступити єдиним фронтом», в реальності через опір «козаків» виявилося неможливим сформувати в даних районах повноцінні тактичні групи для відправки на фронт»», - повідомляє ІС.