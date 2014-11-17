Бойовики концентрують війська в районі п'яти населених пунктів Донецької області (мапа АТО)
13:45, 17 листопада 2014Політика
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Бойовики нарощують сили та засоби ураження поблизу населених пунктів Піски, Мар’їнка, Красногорівка та Авдіївка Донецької області.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Бойовики продовжують напади та обстріли сил АТО. Відмічається переміщення та перегрупування російських військ та бойовиків», - зазначив він.
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«Спостерігається нарощування сил та засобів ураження бойовиків на напрямках селища Піски, міст Мар’їнки, Красногорівки та Авдіївки Донецької області», - додав Лисенко.
Інформація станом на 17 листопада / rnbo.gov.ua
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