Бойовики концентрують війська в районі п'яти населених пунктів Донецької області (мапа АТО)

13:45, 17 листопада 2014
Політика
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Бойовики нарощують сили та засоби ураження поблизу населених пунктів Піски, Мар’їнка, Красногорівка та Авдіївка Донецької області.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Бойовики продовжують напади та обстріли сил АТО. Відмічається переміщення та перегрупування російських військ та бойовиків», - зазначив він.

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«Спостерігається нарощування сил та засобів ураження бойовиків на напрямках селища Піски, міст Мар’їнки, Красногорівки та Авдіївки Донецької області», - додав Лисенко.

Інформація станом на 17 листопада / rnbo.gov.ua

Повну версію мапи можна подивитися тут.

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