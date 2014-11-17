Нобелівський лауреат Варґас Льоса: Україна - приклад для інших маленьких країн, що мають таких страшних сусідів

15:07, 17 листопада 2014
Політика
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Перуанський письменник і Нобелівський лауреат Маріо Варґас Льоса приїхав до України, щоб побачити на власні очі громадський рух, який намагається покінчити з корупцією і режимом, що піклується лише про власне збагачення.

Льоса відвідав Україну / radiosvoboda.org

Про це він заявив в інтерв'ю 1+1.

"Я приїхав повчитися в українського народу, побачити, як країна з маленькою армією захищає свою свободу і протистоїть такому гігантському, небезпечному сусідові з величезною армією", - сказав письменник.

За його словами, весь світ дивиться на Україну і навчається в неї.

"Це приклад для інших маленьких країн. які мають таких страшних сусідів", - сказав Варґас Льоса.

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"Я відвідую вашу країну, бо розумію, що саме тут і зараз відбувається глобальна боротьба за демократію проти тиранії. І українці ведуть цю боротьбу не лише за себе, а й за всю Європу", - сказав Варґас Льоса під час зустрічі з президентом Петром Порошенком.

До того він заявив, що інтелектуали дуже критично ставляться до путінського режиму.

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