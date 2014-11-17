Нобелівський лауреат Варґас Льоса: Україна - приклад для інших маленьких країн, що мають таких страшних сусідів
Перуанський письменник і Нобелівський лауреат Маріо Варґас Льоса приїхав до України, щоб побачити на власні очі громадський рух, який намагається покінчити з корупцією і режимом, що піклується лише про власне збагачення.
Про це він заявив в інтерв'ю 1+1.
"Я приїхав повчитися в українського народу, побачити, як країна з маленькою армією захищає свою свободу і протистоїть такому гігантському, небезпечному сусідові з величезною армією", - сказав письменник.
За його словами, весь світ дивиться на Україну і навчається в неї.
"Це приклад для інших маленьких країн. які мають таких страшних сусідів", - сказав Варґас Льоса.
Читайте такожНобелівський лауреат: Україна веде боротьбу за весь вільний світНагадаємо, раніше він заявляв, що в Україні ведеться глобальна боротьба проти тиранії.
"Я відвідую вашу країну, бо розумію, що саме тут і зараз відбувається глобальна боротьба за демократію проти тиранії. І українці ведуть цю боротьбу не лише за себе, а й за всю Європу", - сказав Варґас Льоса під час зустрічі з президентом Петром Порошенком.
До того він заявив, що інтелектуали дуже критично ставляться до путінського режиму.