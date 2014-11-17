За добу в зоні АТО загинули 6 військових, 9 - поранені

За добу в зоні АТО загинули 6 українських військових, 9 отримали поранення.

Про це повідомив керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Читайте такожУ полоні бойовиків залишаються більше 700 українців (повний список) Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО на Донбасі немає загиблих серед військових, однак поранено 6 бійців.

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