За добу в зоні АТО загинули 6 військових, 9 - поранені
13:00, 17 листопада 2014Військо
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За добу в зоні АТО загинули 6 українських військових, 9 отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО на Донбасі немає загиблих серед військових, однак поранено 6 бійців.
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