Губернатор Донеччини вважає, що при подальшому розширенні санкцій РФ може "луснути"

Росія - не та держава, яка може боротися проти всього світу, заявляє голова Донецької обласної держадміністрації Олександр Кіхтенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької ОДА, про це губернатор сказав сьогодні в Краматорську на зустрічі зі студентами Донбаської державної машинобудівної академії, прогнозуючи, що чекає Російську Федерацію, якщо вона продовжить воювати з Україною.

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Кіхтенко зазначив, що Росія веде в Україні сьогодні сітьовоцентричну війну, в якій серйозні ставки робляться не стільки на бойові дії, скільки на інформаційні атаки. Але, він підкреслив, що «Росія сьогодні - не та держава, яка може боротися проти всього світу, і якщо буде введений наступний етап санкцій, вона просто лусне, як держава».

Губернатор також висловив упевненість в тому, що російський народ незабаром сам зробить висновки щодо керівництва, яке веде країну в нікуди.