Могеріні заявляє про три елементи дій, які можуть призвести до позитивного розвитку подій довкола України



Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Брюсселі на прес-конференції, яка відбулася за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Могеріні стверджує, що саме ці три елементи були предметами дискусії міністрів закордонних справ щодо того, як може реагувати ЄС на події в Україні.

„Наші дії будуть відбуватися за трьома напрямками. З однієї сторони, найбільша роль Європейського Союзу полягає у тому, щоб сконцентруватися і запобігти подальшому погіршенню ситуації з військової точки зору, соціальної та економічної точки зору, а також з гуманітарної точки зору на сході”, - сказала вона.

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У цьому зв’язку головною темою дискусії, як стверджує верховний представник, була тема діалогу, не тільки між ЄС та РФ, але й між Києвом та Москвою, між Києвом та сходом. „Головна дискусія сьогодні була про те, як поновити діалог з Росією, враховуючи те, що Росія є і частиною проблеми, і частиною її вирішення. Це буде одним з питань, яке ми будемо в деталях вивчати найближчими місяцями”, - деталізувала Могеріні.

Другим інструментом, який назвала верховний представник, є економічний тиск, санкції, „які є ефективним інструментом широкої стратегії”. „Сьогодні ми вирішили щодо додаткового індивідуального списку. Рішення буде у наступні два тижні”, - повідомила вона.

Третій елементом дискусії щодо дій, які може зробити ЄС, Могеріні назвала внутрішні реформи в Україні. „Ми будемо просити політичні сили сформувати коаліційний уряд якомога скоріше і будемо просити новий уряд бути відданим реформам, тому що важливо гарантувати, що підтримка та допомога з боку ЄС є. Ця комбінація трьох елементів, можливо, зможе привести до позитивного розвитку, якого немає на цей момент”, - висловила сподівання верховний представник.