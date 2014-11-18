За час режиму припинення вогню бойовики 3 тисячі разів обстріляли українських військових - ІС

Про це повідомляє керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

«Загальна кількість обстрілів українських підрозділів російськими військами і проросійськими терористами з моменту оголошення т. н. «режиму тимчасового припинення вогню» перевищила 3 000», - повідомляє Тимчук.

За минулу добу найбільша активність бойовиків спостерігалася на Дебальцевському і Луганському напрямках - 9 і 7 обстрілів відповідно.

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Зафіксовано 4 обстріла аеропорту Донецька. Тричі наносилися вогневі удари по позиціях сил АТО поблизу н. п. Авдіївка, двічі - Трьохізбенка, Сокільники, Дебальцеве, Орловське.

Також, як повідомляє Тимчук, «противник здійснював активний обстріл селища Піски (в основному з мінометів) і здійснював переміщення своїх формувань уздовж "фронту", в тому числі, в бік Авдіївки».