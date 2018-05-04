Затримання окупантами українських рибалок: у Порошенка заявили про порушення міжнародного права

Представник президента України назвав грубим порушенням Росією норм міжнародного морського права у водах Чорного моря.

Підконтрольна Кремлю влада анексованого Криму, затримавши українське риболовецьке судно, порушила норми міжнародного морського права.

Про це заявив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, пише Крим.Реалії.

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«Ми бачимо черговий факт грубого порушення окупаційною владою Росії норм міжнародного морського права у водах Чорного моря. Вони затримали маломірне судно, яке здійснює відповідний вилов риби. Вони роблять це виключно в економічній зоні України, і я впевнений, що всі українські правоохоронні органи вживатимуть всіх необхідних заходів для оцінки цих подій. Також, думаю, це буде враховано арбітражем з морського права», – сказав Бабін.

За його словами, відомство буде уважно стежити за подальшим розвитком подій.

Як повідомляв УНІАН, російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.