Окупанти заявили про затримання п'яти українських рибалок біля берегів Криму

Судно з українськими рибалками затримали за нібито «незаконний промисел камбали-калкана».

Російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.

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Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на прес-службу так званого «Прикордонного управління ФСБ Росії по Криму». Судно затримали за «незаконний промисел камбали-калкана».

«Затримано українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки – місто Очаків, Україна)», – йдеться в повідомленні.

У відомстві стверджують, що в ході перевірочних заходів незаконні знаряддя лову – кілька кілометрів мереж – вилучені, судно і екіпаж з п'яти громадян України доставлені в Крим для проведення процесуальних дій.

МЗС України поки не коментував повідомлення про затримання українських громадян.