Сьогодні в Одесі оголосять вирок обвинуваченому у замаху на Путіна

Як повідомила УНІАН адвокат Осмаєва Ольга Черток, про це стало відомо 17 листопада під час чергового слухання справи.

За словами Черток, її підзахисний визнав себе винним частково у висунутих йому зараз звинуваченнях. «Я була категорично проти цього (визнання), але він просто втомився ... 18 листопада суд має намір винести вирок», - сказала адвокат.

Вона зазначила, що Осмаєв відшкодував збиток власникам однієї з квартир, що постраждали під час вибуху на вул. Тираспольській.

Читайте такожЗМІ: "Замах" на Путіна в Одесі могли сфабрикувати через чеченську нафту«Відшкодовано збитки одній з потерпілих. Вона дійсно постраждала. Її чоловік переніс 3-й інфаркт. У цій ситуації він (Осмаєв) зробив просто по-людськи. Ця людина дуже потребує», - зазначила Черток.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 р. спецслужби Росії і України повідомили про затримання в Одесі злочинців, які перебували в міжнародному розшуку, - громадянина Казахстану Іллі П’янзіна і уродженця Грозного Адама Осмаєва. За даними спецслужб, затримані нібито готували замах на Путіна, який мав статися у Москві одразу після березневих виборів президента РФ. За версією слідства, П'янзін, перебуваючи в грудні 2011 р. в Україні, на пропозицію Осмаєва і Руслана Мадаєва вступив у створену за розпорядженням керівника незаконного збройного формування «Імарат Кавказ» Доку Умарова постійну збройну групу (банду).

З метою підготовки до скоєння злочину зазначені особи з грудня 2011 р. незаконно виготовили не менш як 2 кумулятивних вибухових пристрої, призначені для ураження броньованих автомобілів, і випробували їх силу у передмісті Одеси. Під час виготовлення 4 січня 2012 р. чергового саморобного вибухового пристрою в орендованій квартирі на вул. Тираспольській стався вибух, в результаті якого Мадаєв загинув, а П'янзін і Осмаєв були затримані правоохоронцями України. Згодом П'янзіна на запит Генеральної прокуратури РФ видали російській стороні.

14 серпня 2012 р. Апеляційний суд Одеської області виніс постанову про видачу правоохоронним органам РФ Осмаєва. Однак Європейський суд з прав людини рекомендував владі України не видавати затриманого, і процес екстрадиції підслідного до РФ було призупинено.

Осмаєв неодноразово заявляв, що зізнався у підготовці замаху під тиском і тортурами.

31 жовтня 2014 р. прокуратура виключила з обвинувачення «терористичні статті». Зараз Осмаєва звинувачують лише у незаконному зберіганні, виготовленні боєприпасів і вибухових речовин; ненавмисному заподіянні шкоди майну громадян і використанні підроблених документів для перетину кордону України. 10 листопада власник квартири, в якій стався вибух, заявив, що збільшує суму матеріального збитку до 300 тис. грн.