Україна надіслала Росії ноту через затримання судна з українськими рибалками

МЗС України хоче з'ясувати всі обставини затримання. На борту баркасу перебувало п’ятеро моряків.

Міністерство закордонних справ України надіслало Російській Федерації ноту через затримання біля берегів анексованого Криму судна з українськими рибалками.

Про це повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца у мікроблозі Twitter.

"У зв'язку із затриманням українського риболовецького судна терміново надіслали ноту МЗС РФ щодо з'ясування всіх обставин затримання", - повідомила Беца.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що російські прикордонники біля берегів анексованого Криму затримали українських рибалок.

За його словами, це був невеличкий риболовецький баркас. На борту його перебувало п’ятеро моряків.

Читайте такожЗлякалися за Кримський міст: у ФСБ пояснили масові перевірки суден, що прямують до України

«Ми зараз ще вивчаємо всі обставини цього інциденту. Судно було оформлено на вилов риби, згідно встановленого порядку. Воно мало всі дозволи, але на вилов риби у межах територіального моря, або 12-мильної морської зони. Судно не оформлювалось для виходу за лінію державного кордону України і сказати, яким чином і чому судно порушило державний кордон України і опинились в тій зоні, яка вважається нами тимчасово населеною РФ, наразі важко», - сказав Слободян.

На його думку, швидше за все капітан судна прийняв таке рішення і вирушив туди, де, як він вважав, буде кращий вилов, і знехтував ризиками бути затриманими прикордонними силами країни-окупанта.

Слободян зазначив, що наразі зв’язку з рибалками немає, а ДПСУ продовжує вивчати обставини інциденту.

Як повідомляли раніше деякі ЗМІ, російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" на захід від мису Тарханкут.