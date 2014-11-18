У штабі АТО "скасували" наступ бойовиків

Про це розповів прес-секретар АТО Владислав Селезньов, повідомляє Новое Время.

Для штурму необхідні серйозна чисельна і матеріально-технічна перевага, яких зараз, за оцінками, у бойовиків немає.

«Бойовики переміщаються по підконтрольним їм територіями в штатному режимі, рухаються колони військ, але мова не йде про те, що ось-ось почнеться штурм наших позицій. Таких фейкових повідомлень про штурм було вже досить багато», - говорить прес-секретар АТО.

В той же час це українська сторона готова до будь-якого розвитку ситуації. Є все необхідне для того, щоб забезпечити безпеку особового складу і виконання завдань, затверджує Селезньов.

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У даний момент головний ворог військових - холод. "Ситуація напружена: мороз, руки-ноги мерзнуть", - говорить прес-секретар АТО. Підготовка українських військових до зими та забезпечення їх уніформою нового зразка, за його словами, триває кожен день. Всі поставки йдуть, в першу чергу, на передову.

Тим часом, прес-секретар Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко запевняє, що штаб АТО передбачив усі можливі напрямки атак бойовиків, і українські силовики зможуть зупинити ворога.

«Головні напрямки можливої агресії - це Луганський, Донецький, Дебальцевський. Ми також не зменшуємо уваги з південного напрямку - Маріупольського, - тому що ми знаємо, скільки там зараз перебуває сил і техніки, в тому числі - скільки російських військ дислокується на півострові Крим», - підкреслив Лисенко.

Прес-секретар РНБО також зазначив, що «ми бачимо з останніх подій, що ворог не йде на відкриті атаки, тому що його відразу знищують, головним чином йдуть тільки обстріли».