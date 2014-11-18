Неопубліковане інтерв'ю Бендукідзе: Україна перебуває в особливому стані

Про це йдеться в одному з останніх його інтерв'ю, опублікованих російським виданням Сноб без погодження з Бендукідзе після його смерті.

"Україна зараз перебуває в такому особливому екзистенційному стані: «бути чи не бути, ось в чому питання», в якій формі, що є Україна", - вважав Бендукідзе.

На його думку, "в України зараз дуже маленьке навіть не «вікно можливостей», а, швидше, «вікно неможливостей», коли потрібно діяти якомога швидше і дуже різко скорочувати витрати".

Читайте такожЕкс-міністру економіки Грузії Бендукідзе пропонували посаду в українському уряді - СаакашвіліТак, екс-міністр економіки в грузинському уряді вважає, що Україна - найбільш "нереформована" країна з усіх, які він бачив.

"Чого не торкнуся - бачу суцільне божевілля. В частині соціальної політики, бюджетного устрою, устрою міністерств. Напевно, є ще більш дивно влаштовані країни, але я просто їх не бачив", - заявив Бендукідзе.

Також він зазначив, що при реформуванні не важлива ідеологія людей, що стоять біля керма.

"Політики можуть бути різних забарвлень. Я зараз, наприклад, консультую уряд Албанії, а вони - соціалісти. Але, хоча вони соціалісти, вони ж не хочуть діяти собі на шкоду, так? Тому багато правильних речей вони готові робити. Є приклад, коли в Болгарії, припустимо, праві реформи були зроблені лівим урядом. Розумієте, ліберали, не ліберали - це не важливо. Зараз Україна в такому стані, що вона змушена в будь-якому випадку проводити реформи правого спрямування", - сказав економіст.