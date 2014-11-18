Штайнмайер: військові дії на Донбасі не повинні поновитися

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер після зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

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«Ми обговорили різні можливості, щоб не повернутися до того стану, який був в липні-серпні, коли існувала військова конфронтація», - сказав він.

Разом з тим Франк-Вальтер Штайнмайер в черговий раз підкреслив необхідність виконання мінських домовленостей, зокрема щодо демілітаризації військової зони на сході України, звільнення всіх заручників, поновлення контролю українських силовиків на державному кордоні.