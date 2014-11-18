Царьов від імені "парламенту Новоросії" написав листа до Діда Мороза (документ)

Лідер терористичних організацій на сході України, депутат-"регіонал" Олег Царьов написав листа до Діда Мороза від імені бойовиків.

Відповідний лист він розмістив на своїй сторінці Facebook. У своєму зверненні до міфічного персонажа Царьов висловив надію на повернення біженців в неіснуючу Новоросію.

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