Царьов від імені "парламенту Новоросії" написав листа до Діда Мороза (документ)
22:55, 18 листопада 2014Політика
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Лідер терористичних організацій на сході України, депутат-"регіонал" Олег Царьов написав листа до Діда Мороза від імені бойовиків.
Царьов від імені "парлаиента Новоросії" написав листа Діду Морозу / facebook Олега Царьова
Відповідний лист він розмістив на своїй сторінці Facebook.
У своєму зверненні до міфічного персонажа Царьов висловив надію на повернення біженців в неіснуючу Новоросію.
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