У Росії вважають, що Газпром здався Україні

Газова війна Росії і України припинена. Як пише "Коммерсант", "Газпром" не встояв перед загрозою зриву європейських контрактів і зняв обмеження з постачань газу Україні без будь-яких умов. Російська монополія погодилася, що одержаний цього року Україною газ оплачуватиметься по $179,5 за 1 тис. кубометрів. Україна всього лише погодилася продовжити переговори. У "Газпромі" сподіваються все-таки добитися поступок з боку Києва. Але до цих пір всі переговори сторін були безрезультатними, а Україна в нинішній ситуації продемонструвала безпрецедентну жорсткість.

Таким чином, кроки "Газпрому" з обмеження газу Україні не дали результатів — сторони повернулися до переговорів, які безуспішно вели до кінця минулого тижня. Це, по суті, перший провал зовнішньої політики "Газпрому". До цих пір жорсткі обмежувальні заходи монополії при переговорах з країнами СНД неминуче завершувалися поступками з боку покупців газу. Але новий український уряд показав, що може бути не менш жорстким і має серйозні важелі тиску в газових переговорах.

Більш того, українська сторона зовсім не поспішає відновлювати дискусію з "Газпромом" — за даними джерела в Мінпаливенерго, глава міністерства Юрій Продан і глава "Нафтогазу" Олег Дубина прибудуть до Москви тільки на початку наступного тижня. Інше джерело "Ъ", знайоме з підсумками вчорашніх переговорів, уточнило, що тема постачань Україні цього року російського газу по $320 за 1 тис. кубометрів "не закрита" і її обговорення продовжиться. Проте, як стверджує співбесідник "Ъ", основною темою переговорів стане створення двох СП для продажу газу на внутрішньому ринку України.

Аналітики не здивовані таким швидким зниженням напруження конфлікту. Денис Борисов з ІК "Солід" вважає, що перемир`я пов`язане багато в чому з тим, що ні Росії, ні Україні не хотілося псувати відносини з Європою. ""Газпром" не зацікавлений в тому, щоб втратити репутацію надійного постачальника, а Юлія Тимошенко завжди була політиком, настроєним на захід, і псувати відносини з ЄС їй теж невигідно", - відзначає аналітик. На його думку, Україна зможе у результаті зберегти на цей рік закупівлі тільки дешевого середньоазіатського газу. Валерій Нестеров з "Трійки Діалог" згоден, що криза не могла продовжуватися довго. В той же час аналітик вважає, що від переговорів сторін не варто чекати швидкого результату, оскільки "в України стільки ж важелів тиску, скільки у "Газпрому"".