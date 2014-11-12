Штайнмайер відвідає Київ і Москву для переговорів по Україні

Німецький міністр у Москві проведе переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляє "Комерсант".

Читайте такожНа сході України ситуація знову погіршується – Штайнмаєр

За інформацією видання, перед візитом до Москви Франк-Вальтер Штайнмайер може відвідати Київ. В обох столицях німецький міністр обговорить кроки по врегулюванню конфлікту в Україні.

Нагадаємо, вчора німецький дипломат заявив, що "ситуація на українсько-російському кордоні свідчить про те, що сторони, очевидно, знову ведуть підготовку до військового протистояння. Цьому необхідно запобігти".