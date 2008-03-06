Балога хоче почути версію Януковича

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє про необхідність офіційного підтвердження керівництвом Партії регіонів наміру цієї політичної сили продовжувати роботу в складі Національної конституційної ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

За словами В.БАЛОГИ, необхідність у цьому виникла після поширеної в ЗМІ заяви члена НКР, народного депутата з фракції Партії регіонів Олександра ЛАВРИНОВИЧА про припинення участі партії в роботі Національної конституційної ради.

«Секретаріат Президента вважає, що слова одного з членів партії можуть не відображати позицію всієї партії. Ми знаємо багато випадків, коли приватні висловлювання видавалися як офіційні повідомлення, а потім спростовувалися. Цілком імовірно, що народний депутат озвучив власну думку», - зазначив В.БАЛОГА.

В.БАЛОГА нагадав, що в затвердженій 18 лютого Указом Президента України Національній конституційній раді є широке представництво Партії регіонів, яка погодилася з необхідністю удосконалення Конституції. Ця політична сила делегувала до складу НКР тих представників, які, на її думку, можуть вести фахову дискусію та продуктивно працювати над створенням нової редакції Основного Закону.

«Депутат ЛАВРИНОВИЧ своєю заявою розписався, серед інших, і за лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА. По суті, йдеться про спробу одноосібно скасувати участь потужної сили, яка має парламентське представництво, у важливому загальнодержавному процесі. У зв`язку з тим Партія регіонів має офіційно повідомити про свою позицію з цього питання», – зазначив керівник президентського Секретаріату.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня О.ЛАВРИНОВИЧ заявив, що Партія регіонів припинила свою участь в роботі Національної конституційної ради при Президентові України.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, це пов’язано з тим, що робоча група, яка була створена у складі цієї Конституційної ради, почала перегляд всього тексту Конституції України.

«У зв’язку з цим Партія регіонів надалі не братиме участь в роботі цієї Ради», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.