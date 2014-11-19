Лавров назвав «женевський формат» переговорів по Донбасу пройденим етапом

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передають РИА Новости.

"Женевський формат - пройдений етап, тому що він був корисний певної міри, коли не було прямого діалогу між Києвом і південним сходом. Зараз цей діалог встановлений. Буде злочинно його порушувати", - заявив Лавров на "урядовій годині" в Державній думі.

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Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вважає - криза в Україні виникла через бажання західних країн розширити свій "геополітичний простір". За його словами, через збройний антиконституційний переворот Україна «опинилася на межі розколу і була втягнута у братовбивчу війну».