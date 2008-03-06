Тимошенко пояснила, навіщо вона взяла дочку у Брюссель

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО взяла з собою доньку Євгенію на конференцію “Жінки: Стабілізуючи небезпечний світ” у Брюсселі для “відчуття енергетики” жінок-лідерів світу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на відкритті конференції.

“Я навіть з собою доньку взяла на це зібрання, щоб вона відчула спільну жіночу енергетику і зберегла це на все життя”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбувається конференція “Жінки: Стабілізуючи небезпечний світ”, на яку приїхало понад 50 жінок-лідерів. Серед них – Держсекретар США Кондоліза РАЙС, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, Президент Фінляндії Тар’я ГАЛОНЕН та інші.

Головною метою конференції її організатор, Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, називає посилення співпраці для стабілізації та миру у світі.