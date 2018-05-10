Порошенко: Росія має підтримати проект резолюції Радбезу ООН з урахуванням введення миротворців на Донбас

За словами Порошенка, це є ключовою позицією України.

Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія має підтримати проект резолюції Ради Безпеки ООН з урахуванням Мінських домовленостей та введенням миротворчої місії ООН на Донбас.

Читайте такожПорошенко розповів, що Меркель і Макрон будуть вмовляти Путіна повернутися до зустрічей "Нормандської четвірки"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав журналістам за результатами тристоронніх переговорів з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном у німецькому Аахені.

«Ми чітко наголошуємо, що росіяни мають підтримати проект резолюції, де була б чітко імплементована «дорожня карта» з урахуванням Мінських домовленостей та з урахуванням миротворців, і це має бути включено в рішення Ради безпеки ООН. Це для нас ключова позиція», - наголосив Порошенко.