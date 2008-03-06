Янукович передумав: ПР поновила переговори у ВР

11:35, 06 березня 2008
Політика
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Інформація від Стретовича

Народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Володимир СТРЕТОВИЧ вважає, що є всі підстави для того, аби сьогодні розпочати пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив в інтерв’ю журналістам.

В.СТРЕТОВИЧ нагадав, що вчора Партія регіонів вийшла з переговорного процесу щодо розблокування роботи ВР.

«Але зараз переговори поновилися», - сказав він.

Він наголосив, що у зв’язку з цим переноситься на 14.00 прес-конференція представників «Народної самооборони», яка була запланована на 11.00.

 

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