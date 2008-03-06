Литвин обурюється, бо два чоловіки ”щось труть між собою”

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН заявляє, що у парламенті відбуваються кулуарні домовленості щодо розблокування роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав журналістам.

В.ЛИТВИН зазначив, що зараз тривають консультації між головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та лідером фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, але без участі керівників інших фракцій.

«Збираються два чоловіки і про щось між собою домовляються. Тоді треба розпустити всю Верховну Раду, і хай два чоловіки сядуть і домовляться, а потім вийдуть і оголосять це від імені всієї Верховної Ради, що рішення прийнято», - сказав В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що вперше стикається з практикою, коли «окремі особи щось труть між собою».