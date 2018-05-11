Рішення Гааги щодо Криму: в МЗС очікують, що українські компанії впродовж півроку отримають компенсації від Росії

В МЗС переконані, що Росія намагатиметься оскаржувати рішення Третейського суду у Гаазі, який постановив, що РФ має відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму.

У Міністерстві закордонних справ України очікують, що українські компанії впродовж півроку отримають компенсації від Російської Федерації за збитки внаслідок окупації Криму у 2014 році.

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала в ефірі "5-го каналу".

Вона сказала, що Третейський суд у Гаазі зафіксував першу суму, яку Росія має сплатити через окупацію Криму. Вона назвала таке рішення суду "першим виграшем по суті".

"Ми очікуємо, що зараз протягом півроку всі компанії, які подали (позови) в 2015-2016 роках, отримають вже компенсації, тому що перший етап, який стосувався юрисдикції, а саме - відповідальності Росії за інвестиції, зроблені в Криму, пройшов з позитивним результатом, і всі позивачі, які позивалися до Росії, усі отримали позитивні висновки арбітражів", - наголосила Зеркаль.

Вона заявила, що ніхто не ставить під сумнів той факт, що Крим - це територія України, і тому Росія "як країна окупант, як країна, яка здійснює ефективний контроль над Кримом, несе відповідальність за всі інвестиції, зроблені в Криму до окупації".

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"Те, що відбулося на цьому тижні, це фактично перша фіксація суми, яку Росія має компенсувати всім інвесторам, які подавали позови", - сказала Зеркаль.

Водночас вона висловила переконання, що компанії, які подавали позови у 2016-2017 роках, також мають отримати позитивне рішення суду.

"Це «лавина», яку, я думаю, що неможливо вже буде зупинити. І росіяни це також вже розуміють. Я думаю, що вони зараз будуть намагатися грати і вигравати якийсь час, затримуючи рішення в судах, оскаржуючи процедури. Водночас оскарження процедур не зупиняє від виконання рішень", - заявила Зеркаль.

Окремо вона пояснила, що у позовах українських компаній мова йде про претензії щодо власності майна, а не про належність суверенної території.

Як повідомляв УНІАН, Третейський суд у Гаазі постановив, що Російська Федерація має відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Йдеться про суму у 159 млн доларів.

Як сказано в ухвалі суду, Росія відповідальна за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Варто зазначити, що таке рішення стало першим в історії, за яким Росія буде змушена виплатити компенсацію внаслідок анексії.

Позов до Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.