Тимошенко не збирається ”підстригати свою совість по моді сезону”

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що жінки йдуть у владу для того, щоб захистити свій народ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в своєму виступі на міжнародній конференції «Жінки: стабілізуючи небезпечний світ», що відбувається сьогодні в Брюсселі.

«Я думаю, що перший обов`язок влади, державних діячів - оберігати свій народ від усіх небезпек і несправедливостей, які можуть виникати. І перше питання, яке ми з вами собі задаємо, - чи виконує цей фундаментальний обов`язок влада в наших країнах. І я думаю, що саме тому, що ми так часто ставали свідками невиконання владою цієї головної заповіді, ми, жінки, і пришли у владу", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що "часто говорять, і я це, зокрема, чую майже щодня, що жінки дуже багато планують, що вони спрямовують свої погляди дуже високо, що це виглядає іноді майже ідеалістично, а іноді й нереалістично". На думку Ю.ТИМОШЕНКО, "таке враження складається від того, що ухвалення аморальних і нечесних рішень проти своїх народів стає цинічною нормою сьогоднішнього дня. І на цьому тлі будь-яка наша чесна мета виглядає ідеалістичною і майже нереальною. Але я вважаю, що сенсом нашого перебування в політиці є саме те, щоб ставити надзвичайно високі в моральному сенсі цілі та щодня доводити, що їх досягнення можливе», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр України процитувала американську письменницю Ліліан Гелман, яка відмовилася свідчити проти своїх друзів під час "антикомуністичного полювання на відьом" 50 років тому в США, сказавши: «Я не можу і не підстригатиму свою совість по моді сезону». Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що намагається діяти згідно з цим висловом щодня.

У своєму виступі Ю.ТИМОШЕНКО пригадала жінок, які активно боролися за права і безпеку своїх співвітчизників. Зокрема, Соню ГАНДІ, яка свого часу відмовилася від посади прем`єр-міністра, щоб і надалі очолювати свою партію, Елен ДЖОНСОН-СЕРЛІФ з Ліберії, яка кинула виклик диктаторові Чарльзу ТЕЙЛОРУ на виборах 1997 року, Беназір БХУТТО та інших.

«Я вважаю, хоча багато хто може з цим не погодитися, що жінки-політичні лідери повністю готові захищати свободу і безпеку своїх народів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.