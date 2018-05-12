Росія до 14 травня повинна пояснити ООН, чому не скасувала заборону Меджлісу – Зеркаль

В МЗС нагадали, що Україна звернулася в Міжнародний суд ООН через те, що проміжний наказ суду у справі проти Росії останньою не виконується.

Росія до 14 травня повинна надати Міжнародному суду ООН пояснення про виконання проміжного наказу суду в частині вирішення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в анексованому Криму та надання доступу до навчання українською мовою на півострові.

Про це в ефірі «5 каналу» повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, пише Радіо Свобода.

«До 14 травня росіяни повинні представити свою письмову відповідь на наш запит щодо тлумачення і про те, що відбувається з реалізацією цього наказу (суду ООН – ред.). Після цього суд вирішить, за якою процедурою він піде: будуть чи не будуть так звані усні слухання, для того щоб вирішити, що робити далі», – сказала вона.

Вона нагадала, що Україна звернулася в Міжнародний суд ООН через те, що проміжний наказ суду у справі проти Росії останньою не виконується.

«Ми зверталися в суд у зв'язку з тим, що суд має прийняти невідкладні заходи, щоб забезпечити це виконання, оскільки порушення наростають», – зазначила Зеркаль.

24 квітня стало відомо, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням підтвердити, що Росія зобов'язана скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу згідно з наказом про застосування тимчасових заходів проти Росії, ухваленого в 2017 році.

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Крім цього, в МЗС нагадали, що наказ Міжнародного суду ООН зобов'язує Росію забезпечити доступ громадян до здобуття освіти українською мовою, і закликає сторони не вживати заходів, які могли б загострити спір перед судом, який включає в себе як і здійснення дискримінаційних дій на території АР Крим, так і підтримання актів тероризму на сході України.

Україна в черговий раз висловила глибоку стурбованість підходам Росії до тлумачення положень рішення Міжнародного суду щодо застосування тимчасових заходів і заявила, що дії Росії не відповідають нормам міжнародного права.

У 2017 році Україна в Міжнародному суді ООН ініціювала справу проти Росії з метою її залучення до відповідальності за фінансування і підтримку актів тероризму в Україні, а також участь у здійсненні актів расової дискримінації в рамках здійснення актів агресії проти України.

Україна також направила запит до Міжнародного суду ООН з проханням вжити відповідні тимчасові заходи, враховуючи невідкладний характер ситуації. 19 квітня 2017 року суд ухвалив рішення застосувати тимчасові заходи проти Росії на вимогу України.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.