Безсмертний проведе селекторну нараду з головами ОДА

У п`ятницю, 7 березня, о 7.30 заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ проведе селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, головна тема наради – виконання Указу Президента України від 3 березня 2008 року «Про проведення Весняної толоки з озеленення та благоустрою».

Планується, що у нараді також візьме участь керівництво Міністерства регіонального розвитку і будівництва, Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Держкомлісгоспу, «Укравтодору».

Нарада відбудеться у приміщенні ВАТ «Укртелеком» (бул. Т. Шевченка, 18).

За довідками звертатися за телефоном: 255-63-18.