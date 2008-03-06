Безсмертний проведе селекторну нараду з головами ОДА
12:32, 06 березня 2008Політика
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У п`ятницю, 7 березня, о 7.30 заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ проведе селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, головна тема наради – виконання Указу Президента України від 3 березня 2008 року «Про проведення Весняної толоки з озеленення та благоустрою».
Планується, що у нараді також візьме участь керівництво Міністерства регіонального розвитку і будівництва, Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Держкомлісгоспу, «Укравтодору».
Нарада відбудеться у приміщенні ВАТ «Укртелеком» (бул. Т. Шевченка, 18).
За довідками звертатися за телефоном: 255-63-18.
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