Ощадбанк компенсує знецінені внески за рахунок нинішніх вкладників?

Регіонал Михайло Папієв вважає повернення вкладів людям, які зберігали їх на ощадних книжках в „Ощадбанку” СРСР політичною аферою, яка навряд чи має щось спільне з виплатами заощаджень.

На підтвердження своєї думки депутат нагадав, що станом на 22 лютого до реєстру вкладників внесено 4 млн. 678 тис. вкладників та виплачено понад 2,7 млрд. гривень, але внесення людей до реєстру ще не гарантує виплати, - наводить аргументацію Папієва прес-служба Партії регіонів.

«Треба взяти простий баланс: скільки коштів перерахувало Міністерство фінансів України „Ощадбанку” і скільки проведено виплат. Якщо виплат більше, ніж перераховано коштів, то це тільки підтверджує припущення експертів, що „Ощадбанк” сплачує заощадження громадянам, відволікаючи з поточних рахунків кошти нинішніх вкладників», - підкреслив депутат-регіонал. За його словами, це може призвести до руйнації „Ощадбанку” і виникне потреба сплачувати знецінені заощадження не тільки громадянам по вкладах „Ощадбанку” СРСР, а ще й по нинішніх вкладах „Ощадбанку” України.

«За великим рахунком питання виплат компенсацій за знеціненими вкладами в „Ощадбанку” СРСР, роздачі дешевих кредитів на житло, газу, доходів громадян уряду не цікаві, - переконаний Папієв. - Тимошенко зацікавлена тільки в одному – президентських виборах».