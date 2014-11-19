На Сумщині вже півроку розшукують зниклого керівника виборчого штабу Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив заступник начальника слідчого управління УМВС України в Сумській області Геннадій Жуков.

За його словами, створено спеціальну міжвідомчу слідчо-оперативнуа групу. «Цією справою посилено займаються працівники правоохоронних органів не лише Сумщини. Вона перебуває на контролі президента України, керівництва Міністерства внутрішніх справ, прокуратури та СБУ. Вже проведено ряд слідчих дій, опитано понад 600 чоловік. Якщо вимірювати проведену роботу кількістю томів, яке сьогодні налічує це кримінальне провадження, то їх уже 30. Робота з розкриття цього зухвалого злочину не припиняється», – заявив Жуков.

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Він наголосив, що в інтересах слідства не може озвучити всі версії, які відпрацьовуються. Жуков звернувся до ЗМІ з проханням довести до відома громадян номери телефонів, за якими вони можуть анонімно повідомити інформацію, що допоможе слідству: (0542) 667-174, 667-173.

Як повідомляв УНІАН, Лихман зник 18 травня. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Згодом з’ясувалося, що Лихмана викрали невідомі одразу після поїздки до Сум Порошенка.

Начальник управлiння МВС України в Сумській області Анатолій Річкаль повідомляв, що «одна з версій, яку розробляють правоохоронці, потрапляння до рук Лихмана частини «чорної бухгалтерії», знайденої у квітні поблизу Сум. Там фігурують дані про оборудки різних фірм з багатьох міст України. Ми знаємо, що до Лихмана підходили люди, хотіли домовитися, аби він віддав ці папери. Лихман був відомою людиною: крім політики, займався спортом, був чемпіоном Євразії з кікбоксингу. Тож з ним багато хто хотів би «поспілкуватися». Це теж розглядається як можливий привід для викрадення. Також не виключаємо, що дехто у цей складний час хотів би таким чином дестабілізувати ситуацію в області».